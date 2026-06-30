Parco Giardino Sigurtà incanta il visitatore con natura e installazioni colorate

Querce secolari, laghetti dove fioriscono ninfee colorate, un magico labirinto e un giardino di piante officinali. E ancora aiuole fiorite, boschetti dove ritrovare un po’ di fresco e in 60 ettari di natura anche 162 installazioni artistiche. A firmarle è il collettivo Cracking Art, autore della mostra «Cracking nature», che fino al 17 settembre trasformerà il Parco Giardino Sigurtà in un museo a cielo aperto.
« Pinguini, rane, lupi, chiocciole, tartarughe e altri animali da uno a tre metri realizzati in plastica rigenerata e coloratissima popoleranno gli spazi naturali di questo immenso parco verde a pochi passi dallo splendido borgo di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, dopo essere stati esposti in musei e fondazioni in tutto il mondo» spiega Roberta Gueli, Responsabile Media e Press Office del parco.
E tu che animale sei? Scoprilo al parco
Pigro e rilassato come una marmotta o socievole come un delfino? Passeggiando tra i viali del giardino e le aiuole fiorite si potranno incontrare mammiferi, rettili e volatili da tutto il mondo e scoprire quale è il proprio totem grazie alla mappa della mostra dotata anche di identikit. Un’occasione per avvicinarsi alle opere del collettivo Cracking Art divertendosi ad ogni età.
Fondato nel 1993 da Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Kicco e William Sweetlove, il gruppo nasce con l’obiettivo di trasformare storia dell’arte in un atto di impegno sociale e ambientale, attraverso un dialogo tra naturale e artificiale rappresentato dalla plastica rigenerata con cui sono realizzate le sculture. Ed è proprio il materiale di cui sono costituite le opere a dare il nome al collettivo, poiché il cracking catalitico è la reazione chimica che trasforma il petrolio grezzo in plastica, che secondo gli artisti è il momento in cui l’organico diventa sintetico, quello stesso passaggio che propongono con i loro pinguini e lupi.
«Accogliamo per la seconda volta questi artisti, già stati da noi nel 2022 – spiega Roberta Gueli - Le opere sono piaciute molto a Giuseppe Sigurtà e con loro anche il messaggio ambientale di riflessione che portano, in linea con l’obiettivo del parco di far conoscere il patrimonio naturale e sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale, avvicinando sempre più persone a questi temi».
Il Parco Giardino Sigurtà, un’opera d’arte permanente
«Quello che attende chi viene a visitarci è un paradiso terrestre di fioriture, alberi secolari, prati verdissimi, il cui nucleo originario risale addirittura al 1407 – continua Gueli – un’enorme area verde che si può visitare in tanti modi diversi, a piedi, in bici propria o con le nostre elettriche, sul trenino panoramico con le nostre golf cart, tante occasioni diverse per entrare in contatto con la natura e regalarsi una giornata in uno dei parchi più belli al mondo».
Da non perdere lo spettacolare Viale delle Rose da cui ammirare il Castello Scaligero, uno dei tanti punti panoramici del parco, a cui si aggiunge il grande labirinto verde, un dedalo di 2500 metri quadrati realizzato con oltre 1500 piante di tasso, il bosco di querce e due edifici affascinanti come l’Eremo e il Castelletto. Per i più piccoli, tappa obbligata è la fattoria, dove incontrare pecore, caprette, anatre e galline.
Yoga, cosplay e musica al Sigurtà
Il Parco Giardino Sigurtà ospita anche un ricco calendario di eventi, a partire dal ciclo «Natura e salute» che fino al 15 luglio porteranno nel parco lezioni di yoga e pilates rispettivamente il mercoledì e il giovedì dalle 19 alle 20. Un’occasione per prolungare la visita al parco con un momento di relax, dato che ci si può iscrivere anche il giorno stesso alla biglietteria.
Da segnare in agenda anche l’appuntamento del 17 agosto con le «Stelle della lirica» e la tre giorni «Nel magico mondo del Cosplay » il più grande raduno cosplay d’Italia che nel 2026 festeggia la sua ventesima edizione dal 4 al 6 settembre. Ad attendere gli appassionati di anime, cartoni, fumetti e del mondo fantasy ci saranno concerti, sfilate a tema e set fotografici immersi nel verde del parco.
Oltre i confini del parco da Valeggio a Borghetto
Per chi desidera allungare la permanenza e godersi un weekend fuori porta a pochi passi da casa i dintorni del Parco Giardino Sigurtà offrono destinazioni splendide come Valeggio e Borghetto sul Mincio, un piccolo borgo medievale tra i più belli d’Italia, dove ammirare antichi mulini ancora funzionanti o passeggiare per le strette vie di questo nucleo di casette circondate dall’acqua.
Da non perdere anche lo spettacolare Ponte Visconteo e il Castello Scaligero, un caratteristico punto d’osservazione da cui ammirare la pianura circostante. Per chi ama pedalare poi i dintorni ospitano la ciclopedonale del Mincio, circa 45 chilometri di facile sterrato in piano che collegano Peschiera e Mantova: l’accesso al parco è consentito anche con la propria bicicletta.
Spazio anche alla gola, con la ricca tradizione enogastronomica della zona, a partire dal «Nodo d’amore», il tipico tortellino ripieno di manzo, maiale e pollo brasato, aromatizzato con spezie e arricchito da burro fuso e salvia. Da assaggiare anche il tortello alla zucca con amaretti e la torta delle Rose, un lievitato soffice dal profumo di burro. Ad accompagnare il pasto due vini della zona, il dorato di Custoza o il Bardolino, un rosso corposo perfetto per accompagnare le carni.
Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti è possibile visitare il sito del parco: www.sigurta.it