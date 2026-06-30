Parco Giardino Sigurtà incanta il visitatore con natura e installazioni colorate

Fondato nel 1993 da Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Kicco e William Sweetlove, il gruppo nasce con l’obiettivo di trasformare storia dell’arte in un atto di impegno sociale e ambientale, attraverso un dialogo tra naturale e artificiale rappresentato dalla plastica rigenerata con cui sono realizzate le sculture. Ed è proprio il materiale di cui sono costituite le opere a dare il nome al collettivo, poiché il cracking catalitico è la reazione chimica che trasforma il petrolio grezzo in plastica, che secondo gli artisti è il momento in cui l’organico diventa sintetico, quello stesso passaggio che propongono con i loro pinguini e lupi.