A spiegare le scelte artistiche è Walter Spelgatti, di deSidera Teatro: «Quest’anno non ci sarà un vero e proprio filo conduttore. Il programma è nato attraverso proposte che, secondo noi di deSidera Teatro, in accordo con l’Amministrazione comunale, hanno un valore sia dal punto di vista artistico, per la qualità degli spettacoli e degli interpreti, sia dal punto di vista tematico». In questo viaggio nel teatro, si passerà infatti dalla storia di Emanuela Loi, agente della scorta di Paolo Borsellino, alla persecuzione del popolo rom e sinti durante il nazismo, fino alla rilettura teatrale di un classico di Cesare Pavese e alla storia di un ragazzo che sogna di diventare ballerino.