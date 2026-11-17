Sei appuntamenti per portare a teatro storie diverse, capaci di parlare al pubblico attraverso la memoria, la letteratura, la musica e il racconto. A Fara Gera d’Adda è pronta ad andare in scena la sesta edizione di «Fara Teatro e Musica», la rassegna che dal 25 novembre 2026 al 14 maggio 2027 animerà l’Auditorium di Piazza Patrioti con una nuova stagione firmata deSidera Teatro.
La rassegna, organizzata grazie al sostegno del Comune di Fara Gera d’Adda attraverso l’assessorato alla Cultura, e al contributo della Città di Treviglio, della Fondazione Cassa Rurale di Treviglio e di FIEB; proporrà spettacoli differenti, per linguaggi e contenuti, accomunati dalla qualità artistica e dall’attenzione verso temi di interesse culturale e sociale.
A spiegare le scelte artistiche è Walter Spelgatti, di deSidera Teatro: «Quest’anno non ci sarà un vero e proprio filo conduttore. Il programma è nato attraverso proposte che, secondo noi di deSidera Teatro, in accordo con l’Amministrazione comunale, hanno un valore sia dal punto di vista artistico, per la qualità degli spettacoli e degli interpreti, sia dal punto di vista tematico». In questo viaggio nel teatro, si passerà infatti dalla storia di Emanuela Loi, agente della scorta di Paolo Borsellino, alla persecuzione del popolo rom e sinti durante il nazismo, fino alla rilettura teatrale di un classico di Cesare Pavese e alla storia di un ragazzo che sogna di diventare ballerino.
Una delle novità di questa edizione, riguarda anche lo spettacolo di punta della stagione. Dopo aver ospitato negli anni passati diversi interpreti comici, questa volta la scelta è ricaduta su Luigi D’Elia, narratore molto conosciuto e apprezzato dal pubblico bergamasco: «Abbiamo voluto cambiare un po' rispetto agli anni precedenti, scegliendo un grande narratore che il nostro pubblico conosce già bene e che porterà in scena un lavoro diverso dal solito, ispirato a un classico della letteratura italiana», aggiunge Spelgatti.
Dietro la programmazione c’è anche una precisa idea di cultura: portare spettacoli di livello nazionale fuori dai grandi centri, rendendoli accessibili anche a chi vive nei paesi della provincia. «Il nostro obiettivo principale è portare grandi lavori al di fuori delle grandi città, come Milano o Bergamo, dove solitamente si è abituati a vederli. Vogliamo offrire anche alle realtà più piccole una programmazione di qualità», conclude Spelgatti.
Un'impostazione condivisa dall’assessore alla Cultura Giusi Modanesi, che evidenzia il valore delle storie selezionate per il nuovo cartellone: «Nel costruire la nuova stagione, insieme alla direzione artistica di deSidera Teatro, mi sono soffermata ancora una volta sul valore delle storie che scegliamo di portare in scena. Ci sono storie che custodiscono la memoria e che sentiamo il dovere di non dimenticare; altre appartengono alla nostra cultura, alla letteratura e alla musica, capaci di attraversare il tempo senza perdere la loro forza».
L'assessore evidenzia anche l’importanza di lasciare spazio a linguaggi differenti, affinché il teatro possa raggiungere ogni spettatore in modo personale: «Alcune storie ci sorprenderanno, altre ci faranno sorridere, altre ancora potranno accompagnarci in riflessioni profonde. Perché il teatro ci offre racconti che ognuno accoglie attraverso la propria sensibilità, la propria esperienza e il proprio modo di guardare il mondo. Ed è proprio questa libertà a rendere ogni rappresentazione un'esperienza unica».
Ad aprire la stagione sarà mercoledì 25 novembre 2026, alle 20.30, «IO EMANUELA. Agente della scorta di Paolo Borsellino». La data non è casuale: lo spettacolo andrà in scena proprio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e sarà dedicato alla figura di Emanuela Loi, giovane agente di Polizia originaria della Sardegna, uccisa a 24 anni nella strage di via D’Amelio, il 19 luglio 1992, insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri componenti della scorta.
A raccontarne la storia sarà Laura Mantovi, con un monologo tratto dal romanzo di Annalisa Strada.
Il secondo appuntamento sarà lunedì 14 dicembre 2026 con «Le Sette Luci di Natale», spettacolo riservato agli alunni della scuola primaria di Fara Gera d’Adda. Protagonista sarà Matteo Curatella, che accompagnerà i bambini in un viaggio tra ricordi e atmosfere natalizie.
Si tornerà a parlare di storia e memoria sabato 30 gennaio 2027, alle 20.30, con «Rom e Sinti: l’Olocausto dimenticato», spettacolo di Pino Petruzzelli prodotto da Teatro Ipotesi. Al centro della rappresentazione il genocidio del popolo rom e sinto durante il nazismo, una delle pagine più dolorose e meno conosciute della persecuzione nazista.
Dalla memoria storica alla musica d’autore: sabato 27 febbraio 2027, alle 20.30, sarà la volta di «La Buona Novella», spettacolo che metterà in dialogo i Vangeli apocrifi e l’opera di Fabrizio de André, a partire dall'album pubblicato da Faber nel 1970. A guidare il pubblico saranno la voce recitante di Claudia Zappia e quella cantante di Andrea Ricchiuto, accompagnate da Fernando Tovo alla chitarra acustica, al basso elettrico e ai cori, Luigi Suardi alla chitarra acustica, alla melodica e alle sonorizzazioni, Claudio Fabbrini alla chitarra acustica e Carmen Barattolo ai cori. Un intreccio tra spiritualità e poesia civile che restituisce nuova forza a un'opera ancora capace di interrogare il presente.
Il 3 aprile 2027, alle 20.30, arriverà invece uno degli appuntamenti più attesi: «La Luna e i Falò. Times never dies», con la produzione Compagnia INTI e Luigi D’Elia. Lo spettacolo porterà sul palco l’ultimo romanzo di Cesare Pavese, attraverso una riscrittura affidata alla capacità narrativa dell’attore.
A chiudere la stagione, venerdì 14 maggio 2027, alle 20.30, sarà una compagnia che gioca praticamente in casa: Les Moustaches, realtà teatrale nata proprio a Fara Gera
d’Adda e ormai conosciuta anche a livello nazionale. Sul palco porterà «La Difficilissima Storia della Vita di Ciccio Speranza», spettacolo che ha conquistato i teatri italiani con una storia originale e profondamente umana.
Per prendere parte agli spettacoli, è necessario prenotare il proprio posto sul sito. Il pagamento poi sarà da effettuare, esclusivamente, in cassa entro un’ora prima dall’inizio della rappresentazione. Ingresso gratuito per i minori di 18 anni.
Per ulteriori informazioni sulla programmazione è possibile contattare il numero 0363 688620 oppure scrivere a [email protected] .