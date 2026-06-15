Letteratura e burattini tornano protagonisti a Bergamo con «Fili d’Arte»

«Siamo davvero molto felici e onorati – ha dichiarato la referente del gruppo Mary Salvatore – di ricevere questo premio dalla Fondazione Ravasio per “Cenerentola 301”, uno spettacolo che ha debuttato nel 2025 e che ci sta dando grandi soddisfazioni. La cosa che ci rende particolarmente orgogliosi è che si tratta di un premio dedicato alla qualità artistica. Per noi rappresenta una conferma importante del lavoro di ricerca e dell’impegno che mettiamo ogni giorno nei nostri spettacoli da quasi trent’anni, visto che la compagnia è nata nel 1996». Mary Salvatore ha rivelato qualche informazione in più sullo spettacolo che andrà in scena mercoledì 24 giugno alle 20.45 all’Auditorium Cult!: «L’idea di partenza era capire che cosa un classico possa ancora raccontare oggi. La storia di Cenerentola è nota a tutti: una ragazza buona e gentile, costretta a subire le angherie della matrigna e delle sorellastre. Noi siamo partiti da quella fiaba, ma l’abbiamo reinterpretata eliminando alcuni elementi iconici: non ci sono la zucca, la scarpetta perduta o altri riferimenti tradizionali. La nostra Cenerentola mantiene la bontà e la sensibilità del personaggio originale, ma si interroga sul proprio destino. Si chiede perché dovrebbe desiderare di diventare una principessa e sposare un principe, quando in realtà sogna altro. Anche il principe viene rivisitato: è un giovane che tende a rimandare continuamente le proprie responsabilità. Dall’incontro tra questi due personaggi nasce la possibilità di costruire un futuro che corrisponda davvero ai loro desideri».