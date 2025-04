Maurizio Milesi presenta il viaggio nel Mar Glaciale Artico con l’Ong norvegese “In the same boat” per ripulire le banchine

Il viaggio come percorso in sé stessi, ma anche per conoscere meglio gli altri. E in questo caso non si intende soltanto entrare in contatto con altre culture più o meno vicine a noi, ma anche scoprire quali siano le motivazioni che spingono le persone a muoversi e a intraprendere in maniera disinteressata nuove esperienze a sostegno degli altri. È il caso del lavoro svolto dall’ONG In The Same Boat ma, come ricorda Milesi, è diventato un fenomeno globale che va a toccare una fetta ben specifica della società. E da qui arriva la voglia di Maurizio di scovare quali sono le radici più profonde che spingono le nuove generazioni ad avvicinarsi alla tutela dell’ambiente e a quelle iniziative sociali che, per coloro che hanno un’età più matura, diventano difficili da prendere in considerazione.