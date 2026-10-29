Muschi e licheni, i protagonisti della natura urbana in mostra all’Orto Botanico di Bergamo

È una prospettiva che trova nelle Mura di Bergamo un esempio particolarmente significativo. Gli ambienti urbani possono infatti custodire una biodiversità insospettabile, talvolta conservando specie scomparse da altri contesti della pianura, dove il consumo di suolo e l’agricoltura intensiva hanno profondamente trasformato il paesaggio. Sulle Mura e sui colli di Città Alta, invece, alcune condizioni ambientali favorevoli hanno permesso a determinate specie di persistere. «Le Mura di Bergamo, con i peculiari blocchi di arenaria intercalati dalle fughe tra un blocco e l'altro, sono un habitat di sostituzione perché simulano gli habitat naturali. Un affioramento di arenaria è fatto di strati massicci alternati a strati più fini, e per un lichene o un muschio la differenza è piccola. La differenza vera sta nell'inquinamento, più alto in città che in natura, a riprova di quanto possa nascondersi dove nessuno guarda». Gheza conclude raccontando una propria scoperta: nel Parco del Ticino ha individuato un lichene che nessuno aveva mai riconosciuto come specie nuova per la scienza. Giunto a Bergamo, si è accorto che lo stesso lichene è presente in abbondanza sui viali alberati, specialmente su quelli di ippocastani in Città Alta e su alcuni alberi della Città Bassa. Si chiama Leprocaulon inexpectatum: il genere lo decidono le analisi genetiche, il nome della specie è stato scelto dagli studiosi perché «nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di trovare una specie di lichene nuova nella Pianura Padana ».