Muschi e licheni, i protagonisti della natura urbana in mostra all’Orto Botanico di Bergamo

Chi percorre le Mura di Città Alta passa accanto, spesso senza accorgersene, a un'intera popolazione. Croste multicolori che rivestono i blocchi di arenaria, minuscoli cuscini vellutati che si insinuano nelle fughe tra le pietre: licheni e muschi, “inquilini” di un paesaggio che a prima vista sembra appartenere alla pietra. È a questi discreti protagonisti della biodiversità urbana che l'Orto Botanico «Lorenzo Rota» dedica il nuovo ampliamento di «Piante da marciapiede», mostra inaugurata il 31 marzo nella Sala Viscontea e visitata da oltre 20.000 persone. Martedì 3 novembre, dalle 20.30 alle 21.30, tutto questo verrà raccontato in una conferenza a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria, affidata al curatore dell’Orto Botanico Gabriele Gheza,lichenologo ed ecologo vegetale.
Una mostra che invita a guardare in basso
La mostra nasce da un'idea di Gabriele Rinaldi, già direttore dell'Orto Botanico di Bergamo, che ne ha curato l’allestimento prima del pensionamento, questa primavera. L’intento è invitare a riconoscere la biodiversità che vive accanto a noi negli ambienti urbani, restituendo valore a quelle piante spontanee che siamo abituati a considerare semplici erbacce.
Il percorso si apre con una sezione introduttiva dedicata ad alcuni concetti fondamentali di ecologia vegetale e prosegue attraverso le fotografie di quasi cento specie, ciascuna accompagnata da un testo che ne illustra l’ecologia e gli adattamenti. Perché anche una fessura nell’asfalto o una crepa tra le pietre può diventare un habitat? La risposta sta nelle strategie con cui questi organismi riescono a sopravvivere in condizioni tutt’altro che ospitali, tra calpestio, temperature elevate e disponibilità ridotta di suolo.
Alla base della mostra si colloca un articolato lavoro di campo, condotto con il gruppo Flora Alpina Bergamasca (FAB), che ha censito e documentato circa duecento specie, raccolte in un erbario. Il progetto è stato coordinato da Gabriele Rinaldi, con il contributo di Luca Mangili del FAB e di Eva Breda, studentessa dell’Università di Pavia, che ha dedicato alla mostra la propria tesi. Attraverso disegni e soluzioni grafiche, anche gli studenti del Politecnico delle Arti di Bergamo (Accademia di Belle Arti «Giacomo Carrara») hanno contribuito a dare nuove forme e interpretazioni alle specie esposte. A completare il percorso è «Piante da marciapiede Lab», uno spazio attrezzato con stereoscopi e lenti contafili, che permette di osservare da vicino forme e dettagli altrimenti difficili da cogliere. I cittadini sono inoltre invitati a fotografare le piante incontrate nelle crepe dei marciapiedi o ai bordi delle strade e a condividere le proprie osservazioni con gli altri visitatori.
L’ampliamento di «Piante da marciapiede»
L'ampliamento è nato da una richiesta di Gabriele Rinaldi al nuovo curatore, arrivato a maggio, e in grado di approfondire il tema di questi organismi, che in città presentano adattamenti altrettanto singolari, simili a quelli delle piante vascolari. La nuova sezione si compone di sette pannelli introduttivi, che mettono in luce le differenze ecologiche tra licheni e muschi da un lato e piante vascolari dall'altro, con particolare attenzione al modo di usare l'acqua.
Seguono ventuno pannelli, ciascuno dedicato a una specie e corredato da una fotografia e da un testo che ne illustra le caratteristiche e gli adattamenti alla vita urbana. Di ogni specie si raccontano informazioni generiche, per poi addentrarsi nelle caratteristiche che ne consentono l’adattamento in città. Gheza porta qualche esempio: «Alcuni licheni producono composti chimici che schermano la parte nociva della radiazione solare, funzionando un po' come la crema solare. La luce serve all'alga per la fotosintesi, ma in eccesso fa male, a loro come a noi esseri umani. Altri si difendono da lumache e insetti con sostanze di sapore sgradevole o addirittura tossiche, oppure si sviluppano dentro la roccia anziché sulla superficie, dove risultano meno esposti ai predatori. I muschi, invece, ricorrono spesso a strategie differenti, anche di natura morfologica: alcune specie presentano colorazioni molto chiare, che riflettono parte della radiazione, altre sviluppano strutture simili a peli. Soluzioni che acquistano un significato particolare se si considera la scala a cui questi organismi vivono. Per un organismo di pochi centimetri che non può spostarsi all’ombra, un muretto esposto al sole per dodici ore è un ambiente estremo».
Le Mura come habitat e una specie inattesa
Il rapporto tra organismi viventi e patrimonio storico è un altro dei temi che attraversano la mostra, per affrontare e spiegare ai visitatori il modo in cui piante, licheni e muschi colonizzano monumenti e manufatti, e, se non ne pregiudicano in modo massiccio la conservazione, possono rappresentare un valore aggiunto.
È una prospettiva che trova nelle Mura di Bergamo un esempio particolarmente significativo. Gli ambienti urbani possono infatti custodire una biodiversità insospettabile, talvolta conservando specie scomparse da altri contesti della pianura, dove il consumo di suolo e l’agricoltura intensiva hanno profondamente trasformato il paesaggio. Sulle Mura e sui colli di Città Alta, invece, alcune condizioni ambientali favorevoli hanno permesso a determinate specie di persistere. «Le Mura di Bergamo, con i peculiari blocchi di arenaria intercalati dalle fughe tra un blocco e l'altro, sono un habitat di sostituzione perché simulano gli habitat naturali. Un affioramento di arenaria è fatto di strati massicci alternati a strati più fini, e per un lichene o un muschio la differenza è piccola. La differenza vera sta nell'inquinamento, più alto in città che in natura, a riprova di quanto possa nascondersi dove nessuno guarda». Gheza conclude raccontando una propria scoperta: nel Parco del Ticino ha individuato un lichene che nessuno aveva mai riconosciuto come specie nuova per la scienza. Giunto a Bergamo, si è accorto che lo stesso lichene è presente in abbondanza sui viali alberati, specialmente su quelli di ippocastani in Città Alta e su alcuni alberi della Città Bassa. Si chiama Leprocaulon inexpectatum: il genere lo decidono le analisi genetiche, il nome della specie è stato scelto dagli studiosi perché «nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di trovare una specie di lichene nuova nella Pianura Padana ».
Il nome scientifico racchiude così il senso più profondo della mostra. Il riconoscimento di una nuova specie non richiede necessariamente spedizioni in luoghi remoti: può nascere anche dall’osservazione paziente di ambienti quotidiani, apparentemente conosciuti e già esplorati. È sufficiente cambiare scala, rallentare il passo e imparare a guardare dove, normalmente, non guardiamo.
La conferenza «Licheni e muschi. Le “piante” da marciapiede che non notiamo» si terrà martedì 3 novembre , dalle 20.30 alle 21.30, nella Sala Viscontea, in passaggio Torre di Adalberto 2 (piazza Cittadella), a Città Alta. L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.
La mostra «Piante da marciapiede» è visitabile il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica e nei festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con ingresso libero e gratuito. Per informazioni, visite guidate e aperture in orari differenti è possibile contattare l'Orto Botanico al numero 035.399670 o scrivere a [email protected].