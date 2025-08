Nostalgia canaglia: a Osio Sotto un live show sui mitici anni Novanta

Ma non è finita qui: «Voglio tornare negli anni Novanta», infatti, è uno spettacolo, non un semplice concerto. «Non ci sarà solo tanta buona musica – conferma Poli – perché il nostro format è molto più di una raccolta di brani. Le canzoni saranno scandite dai vocalist e sul palco ci sarà un corpo di ballo che eseguirà le coreografie. Porteremo anche le mascotte degli anni Novanta tra il pubblico: sono perfette per coinvolgere i più piccoli nei balli, ma anche per distribuire i gadget ai partecipanti. Abbiamo tantissimi regali per chi parteciperà a questa serata, tutti ovviamente ispirati ai Nineties. Ci teniamo molto a dire che il nostro non è un format classico, ma un live show, basato sul coinvolgimento del pubblico in ogni modo possibile».