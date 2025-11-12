Un viaggio nel gusto: in Città Alta arriva la «Festa del Cioccolato»

«Siamo espositori dalla prima edizione e per noi è fondamentale essere presenti perché partecipiamo a delle fiere o a dei tour in tutta Italia. Esporre è il nostro lavoro, quindi è importante farci conoscere anche fuori dal nostro piccolo contesto, visto che proveniamo dalla Calabria – sottolinea Martina Minici della Cioccolateria Magna Grecia – Abbiamo un buon numero di cremini e tartufi di cioccolato, ma sicuramente quello che ci contraddistingue è il nostro croccante che è fatto di mandorla e miele con una copertura di cioccolato. Questo prodotto è nato dopo una lunga esperienza nella produzione di torrone calabrese, molto simile alla preparazione del croccante. Da lì siamo entrati in questo mondo e abbiamo scoperto la lavorazione del cioccolato, andando alla ricerca di prodotti di prima qualità, senza badare magari a spese. Siamo sempre attenti a ricercare quale sia la fava migliore del momento, quale pistacchio o quale nocciola utilizzare perché per noi la qualità è tutto».