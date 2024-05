Al festival «UAU» si impara che il gioco è «una faccenda molto seria»

«Un azzurro non è un cielo, un verde non è un prato»: con il workshop di illustrazione per adulti ideato e condotto da Alice Piaggio per «UAU» 2024, si aprirà alle 9 in punto l’ultima giornata di festival. Un’occasione da non perdere per andare oltre gli stereotipi (chi ha detto che una distesa verde debba essere per forza un prato?) e provare a costruire un universo cromatico libero e nuovo, capace di sorprenderci come ci sorprendevamo da bambini (e oggi, forse, ci viene molto più difficile).