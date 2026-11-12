Appliqué, come personalizzare vestiti e accessori con ritagli di stoffa

L’occorrente per questo progetto è piuttosto essenziale: oltre a matita, forbici e ritagli di stoffa, abbiamo bisogno di un capo d’abbigliamento da personalizzare. La mia scelta è ricaduta su delle semplici felpe in cotone acquistate per l’occasione. Come primo passaggio le ho lavate in lavatrice con un programma delicato per rimuovere eventuali residui di produzione. Successivamente ho appoggiato vari ritagli di stoffa sulle felpe asciugate e stirate per capire quali colori, tessuti e dimensioni funzionassero di più per il mio progetto. Fatto questo, ho deciso che con i ritagli di stoffa avrei composto un nome, così ho stampato le lettere su un foglio A4 e le ho ritagliate. Dopo aver applicato la teletta biadesiva sul retro dei ritagli di stoffa con il ferro da stiro, vi ho ricalcato sopra le lettere ribaltate: è importante posizionarle in modo speculare rispetto a come andrà letta la scritta, poiché stiamo lavorando sul retro della stoffa.

