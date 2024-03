La storia delle nostre nonne in scena con «Capelli d’argento e labbra rosse»

In un gremito teatro Qoèlet di Redona è andato in scena «Capelli d’argento labbra rosse» che si è distinto come uno spettacolo unico nel suo genere. L’iniziativa ha infatti celebrato le donne attraverso l’arte e la narrazione. L’obiettivo dello spettacolo era duplice: da un lato, riportare in vita le storie e le esperienze delle donne anziane della comunità, dall’altro, rileggere le classiche fiabe in chiave moderna, con un focus particolare sulla resilienza e l’intraprendenza femminile. Il pubblico è stato trasportato in un viaggio emotivo che ha attraversato generazioni, mettendo in luce le sfide e le conquiste delle donne nel corso del tempo. Attraverso l’entrelacement di racconti autentici e narrazioni fiabesche, lo spettacolo ha offerto una riflessione profonda sui temi dell’emancipazione femminile e del ruolo delle donne nella terza età: qual è il messaggio e qual è l’insegnamento che possono trasmetterci? Questo si è chiesto allo spettatore.