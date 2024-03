Per un’educazione antirazzista. La lettera di Marilena Umohoza Delli alla scuola italiana

«È una forma di “razzismo interiorizzato” e dunque, per la maggior parte dei casi, inconsapevole» spiega Marilena. È quello che nasce all’interno della forma mentis di ogni bambino, fin da piccolissimo. Lo dimostrano diversi studi, come quello di Children’s School Community, citato nel libro, e l’articolo «See Baby Discriminate» dell’Università del Texas. Secondo le analisi, già a 30 mesi, il bambino inizia ad utilizzare la «razza», intesa come costrutto sociale, per ragionare sui suoi comportamenti e scegliere, per esempio, il proprio compagno di giochi in base al colore della pelle. Tra i 4 e i 5 anni poi, i bimbi hanno quasi tutti gli stessi pregiudizi che hanno gli adulti, come conferma il famoso «Doll Test» – condotto per la prima volta negli Stati Uniti nel 1940 dai dottori Clark per sviscerare il razzismo interiorizzato già presente in tenera età – e svolto più recentemente anche in Italia.