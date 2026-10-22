Da Colere a Sölden, il weekend che apre la stagione della neve

«Cercavo un modo per onorare questo traguardo, forse impensabile quando siamo partiti. Un sogno, un qualcosa che guardandolo adesso dal punto di vista numerico emoziona non poco – racconta il presidente Bettoni – E così, avendo già potuto conoscere e apprezzare l'abilità di Sara ho scelto di affidarle un documentario che ripercorresse la nostra storia. Come abbiamo cominciato, la filosofia che ci ha accompagnato ma anche la capacità di aver direzionato il percorso nel momento in cui l'agonismo e il successo di Michela Moioli ci avevano fatto perdere un attimo di vista alcune situazioni. Prima tra tutte, il caposaldo del divertimento, della passione e della crescita dei giovani attraverso i sani valori dello sport. La competizione è un'altra cosa, non prioritaria. E aver già oltrepassato abbondantemente le 200 adesioni per il nostro appuntamento di sabato è una gratificazione immensa. Significa, anche dopo anni, aver lasciato qualcosa in tutti coloro che hanno fatto parte o sono ancora dentro il nostro club». Nel documentario di 24 minuti c’è spazio anche per tante immagini di repertorio, molte inedite e rispolverate direttamente dall'archivio dello stesso Bettoni. Tra i protagonisti che compariranno davanti alla “telecamera” insieme a Michela Moioli, Sofia Belingheri ma anche ai tecnici come Fabio Lazzaroni e Cristian Belingheri. Il documentario, curato da Matteo Zanga sulla parte delle riprese e del montaggio, è un condensato d'emozioni e l'apice di unamanifestazione – con ingresso gratuito su invito e per i tesserati previa registrazione – di tre ore nel quale ci sarà spazio anche per una tavola rotonda.