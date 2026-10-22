Da Colere a Sölden, il weekend che apre la stagione della neve

Sabato 24 ottobre tra Colere e Sölden, tra snowboard e sci alpino, sarà un grande giorno per gli appassionati del mondo della neve. Tra una festa per l'universo della tavola e l'inizio della Coppa del Mondo 2026-2027 al femminile (e domenica 25 ottobre al maschile).
Due eventi catalizzanti, ognuno alla propria latitudine, ognuno atteso almeno quanto l'altro. Anche se di diversa portata – da un lato un club locale e dall’altro l’apertura della Coppa del Mondo – l'incidenza nel panorama è pressoché analoga. Senza lo Scalve Boarder Team (SBT), ad esempio, con ogni probabilità, non avremmo avuto in Bergamasca una delle più grandi interpreti, Michela Moioli. Ma neppure un club che in 20 anni ha visto passare sulle tavole 345 tesserati, ha tinto d'azzurro 10 tra maestri e allenatori (Cristian Belingheri è tecnico nella Nazionale A), otto atleti tra cui Moioli con cui ha abbracciato i cinque cerchi olimpici (oro nel 2018 a PyeongChang, argento nel Team Mixed con Omar Visintin a Pechino 2022 mentre a Milano-Cortina 2026 vince il bronzo individuale e l'argento nella competizione mista a squadre con Lorenzo Sommariva).
Il documentario per celebrare i 20 anni
La fuoriclasse sarà anche uno dei volti di «SBT20», il documentario che va a ripercorrere i vent’anni del club di sno. L'appuntamento è sabato 24 ottobre alle 16 presso il PalaColere all'interno della grande festa in cui interverranno tantissimi volti noti ed appassionati. La produzione – nata da un'idea del presidente del sodalizio Andrea Bettoni – si è concretizzata nel connubio tra Sara Beltrame, autrice e sceneggiatrice del documentario, e Matteo Zanga che ha curato le riprese e il montaggio.
«Cercavo un modo per onorare questo traguardo, forse impensabile quando siamo partiti. Un sogno, un qualcosa che guardandolo adesso dal punto di vista numerico emoziona non poco – racconta il presidente Bettoni – E così, avendo già potuto conoscere e apprezzare l'abilità di Sara ho scelto di affidarle un documentario che ripercorresse la nostra storia. Come abbiamo cominciato, la filosofia che ci ha accompagnato ma anche la capacità di aver direzionato il percorso nel momento in cui l'agonismo e il successo di Michela Moioli ci avevano fatto perdere un attimo di vista alcune situazioni. Prima tra tutte, il caposaldo del divertimento, della passione e della crescita dei giovani attraverso i sani valori dello sport. La competizione è un'altra cosa, non prioritaria. E aver già oltrepassato abbondantemente le 200 adesioni per il nostro appuntamento di sabato è una gratificazione immensa. Significa, anche dopo anni, aver lasciato qualcosa in tutti coloro che hanno fatto parte o sono ancora dentro il nostro club». Nel documentario di 24 minuti c’è spazio anche per tante immagini di repertorio, molte inedite e rispolverate direttamente dall'archivio dello stesso Bettoni. Tra i protagonisti che compariranno davanti alla “telecamera” insieme a Michela Moioli, Sofia Belingheri ma anche ai tecnici come Fabio Lazzaroni e Cristian Belingheri. Il documentario, curato da Matteo Zanga sulla parte delle riprese e del montaggio, è un condensato d'emozioni e l'apice di unamanifestazione – con ingresso gratuito su invito e per i tesserati previa registrazione – di tre ore nel quale ci sarà spazio anche per una tavola rotonda.
Qualche ora prima dell’appuntamento di sabato toccherà a Ilaria Ghisalberti tenere alta la bandiera dello sci bergamasco nel gigante austriaco di Sölden, tradizionale apertura della Coppa del Mondo 2026-2027. Altre dieci le italiane al via: Lara Della Mea, Marta Bassino, Laura Pirovano, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Tatum Bieler, Anna Trocker, Alice Pazzaglia e Sophie Mathiou. Non ci sarà Sofia Goggia, ancora alle prese con i postumi della doppia infezione virale accusata nella fase di preparazione in Argentina, così come Federica Brignone. Il prossimo obiettivo per entrambe è il raduno di Copper Mountain, negli Stati Uniti, in vista dell'impegno del 28-29 novembre con gigante e slalom a Killington.
Era il 2008 quando l'Italia si presentava per l'ultima sul Rettebach senza le sue stelle. E allora speranze riposte nelle giovani (Lara Della Mea ed Anna Trocker su tutte) coordinate dal tecnico Luca Agazzi, originario di Leffe, reduce dai quattro anni come allenatore di riferimento di Goggia. A lui il movimento tricolore chiede di trovare nuova linfa con vista sul futuro. Alle 10 la prima manche, alle 13 la seconda con le stesse coordinate anche la domenica per il settore maschile, nel quale l'orobico di PonteranicaFilippo della Vite cerca di ritrovarsi dopo una stagione molto complicata. Con lui al via Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni, Luca De Aliprandini, Simon Talacci e Tobias Kastlunger.
Tornando a Ghisalberti, cercherà la prima top 30 sul tracciato austriaco in carriera dopo essersi ritrovata fuori dalla squadra nonostante le cinque volte a punti, su otto complessive, nell'ultima annata. Una scelta da parte della federazione che però non ha scalfito la voglia di farsi notare e apprezzare da parte della brembana che, una volta assorbito il colpo, è tornata a tessere la sua tela. «L’estate è trascorsa bene, molto impegnativa e frenetica. Mi sono riorganizzata con il supporto del centro sportivo Carabinieri e ora sto lavorando con loro, team piccolo ma che funziona», ha dichiarato Ghisalberti. E il mood non è cambiato, al contrario delle condizioni di lavoro: «La preparazione è stata diversa dagli altri anni, sono rimasta sui ghiacciai qui in Italia anziché andare in Argentina come al solito. È stata dura per la mancanza di neve, ma sto migliorando giorno dopo giorno. E ammetto che questo percorso diverso da quello che avevo immaginato, mi ha insegnato alcune cose importanti. Parto senza aspettative, cercando solo di puntare al massimo ad ogni gara».
Se c'è curiosità attorno ai ritorni di Goggia e Brignone, questa sarà la prima volta senza, tra le altre, l'elvetica Lara Gut-Behrami. E con Mikaela Shiffrin che ha già comunicato l'idea di saltare qualche slalom per dedicarsi al gigante e alle discipline veloci. Tutti gli indizi per indicare la favorita alla Coppa del Mondo generale portano dritti alla tedesca Emma Aicher, l'ultima polivalente rimasta nel circus. Ma con un percorso che avrà il suo clou con i Mondiali di Crans Montana dal 1° al 14 febbraio 2027 guai a dare qualcosa o qualcuno per scontato. Saranno una quarantina sia le competizioni maschili (con l'elvetico Marco Odermatt chiaramente favoritissimo) che quelle al femminile con la riserva legata a Narvik. La località norvegese, infatti, ha rinunciato ad ospitare il 12 marzo la discesa ed il 13 il super-G e la Fis è al lavoro per la sostituzione. Il sipario calerà a Sun Valley, negli Stati Uniti, con le finali in agenda dal 18 al 25 marzo 2027.