Ogni traguardo era una nuova tappa, un passo in avanti in un progetto ambizioso, costruito con cura e destinato a raggiungere i massimi livelli. «Quando sono arrivata ero quasi terrorizzata, anche perché le mie compagne erano molto esigenti e la pressione derivava da aspettative altissime. Io avevo vinto una Coppa Italia, non nascondo che all'inizio qualche notte in bianco l'ho passata». Maurizia leader, dunque, consapevole di cosa significhi essere chiamati a vincere e capace di costruire legami destinati a durare. Anche oltre il rischio di una «minestra riscaldata», dopo la stagione trascorsa a Napoli. «Ero sicura che avrebbe funzionato. Volevo tornare a Bergamo e, alla fine, è stata soprattutto una mia decisione. Anche se non avessimo continuato a vincere, per me quella sarebbe rimasta la mia squadra».