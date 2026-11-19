Se Lorella Cuccarini è stata «la più amata dagli italiani», prendendo in prestito un celebre slogan pubblicitario del passato, Maurizia Cacciatori lo è stata – e lo è ancora – per tantissimi di coloro che hanno gravitato e gravitano attorno al mondo della pallavolo. Toscana di Carrara, classe 1973, si è affermata dalla metà degli anni Novanta come una delle figure simbolo del movimento. Sono gli anni in cui la gloriosa epopea della Foppapedretti è pronta a decollare e proprio con lei in cabina di regia raggiunge il suo apice, conquistando il «Grande Slam» nella stagione 1996-1997: Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Coppa dei Campioni. Un percorso costellato, prima e dopo, da tantissime altre pagine memorabili. Il bilancio complessivo con la Foppa parla di quattro scudetti, tre Coppe dei Campioni/Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, nell'arco di sette stagioni, intervallate dalla parentesi a Napoli nel 1998-1999, impreziosita dalla conquista della Coppa Cev.
Sette, non solo come le meraviglie, ma anche come il numero di maglia indossato negli anni in cui il Palasport cittadino ribolliva di entusiasmo, soprattutto in occasione dei grandi appuntamenti. Tra questi, la Coppa dei Campioni conquistata in casa contro le russe dell'Uralochka, il 9 marzo 1997, resta un ricordo indelebile. «Il primo scudetto vinto contro Modena non si scorda mai – sorride Maurizia – ma quella finale è stata qualcosa di diverso, la giornata che ha cambiato tutto. Quando sono uscita dal campo avevo la testa che non sapevo più se fosse ancora sulle spalle: c'erano troppe emozioni, troppo di tutto. Non si trattava soltanto di aver portato a Bergamo la coppa più prestigiosa, ma di aver reso felice un'intera città. Quel giorno ho capito che il legame tra me e Bergamo si era trasformato in qualcosa di unico».
In quella finale c'era anche Keba Phipps, con i capelli biondi, la bandana e gli occhialoni per proteggere un occhio infortunato. Dal secondo set, via gli accessori: soltanto fame e voglia di scrivere la storia. «Keba era una delle schiacciatrici più forti al mondo, un personaggio straripante – racconta Cacciatori –Toccava a me metterla nelle condizioni migliori per esaltarne le qualità. Ma quella era una squadra di leader, più o meno silenziosi. Come Darina Mifkova, meno appariscente ma altrettanto determinante».
Ogni traguardo era una nuova tappa, un passo in avanti in un progetto ambizioso, costruito con cura e destinato a raggiungere i massimi livelli. «Quando sono arrivata ero quasi terrorizzata, anche perché le mie compagne erano molto esigenti e la pressione derivava da aspettative altissime. Io avevo vinto una Coppa Italia, non nascondo che all'inizio qualche notte in bianco l'ho passata». Maurizia leader, dunque, consapevole di cosa significhi essere chiamati a vincere e capace di costruire legami destinati a durare. Anche oltre il rischio di una «minestra riscaldata», dopo la stagione trascorsa a Napoli. «Ero sicura che avrebbe funzionato. Volevo tornare a Bergamo e, alla fine, è stata soprattutto una mia decisione. Anche se non avessimo continuato a vincere, per me quella sarebbe rimasta la mia squadra».
Un ritorno accompagnato da un'attesa ancora più intensa, alimentata dal ricordo dei primi successi e dalla voglia di ripartire. « Una palleggiatrice deve necessariamente essere un punto di riferimento per la squadra – sottolinea – perché tutto passa dalle sue mani . Deve saper semplificare, comprendere e leggere la partita, ma anche il momento. Controlli la tua squadra e, allo stesso tempo, cerchi di gestire l'avversario. Io, oltretutto, sono nata schiacciatrice: il cambio di ruolo mi ha portato inevitabilmente a cambiare prospettiva e ad assumermi nuove responsabilità, dentro e fuori dal campo. Soprattutto perché a Bergamo l'asticella è sempre stata molto alta. Il vero punto di riferimento? A mio avviso è una persona capace di dare agli altri gli strumenti per credere in se stessi, non di convincerli a credere in lui. Ed è una grande differenza».
Oggi c'è anche Maurizia mamma, accanto a Carlos e Ines, quest'ultima impegnata nell'Academy di ChorusLife. «Sono una mamma molto presente, ma anche molto assente quando si parla di sport, nel senso che in campo ci vanno loro. Questa è una generazione di genitori-ombrello: lo dico sempre, siamo diventati tuttologi. Pensiamo di sapere tutto di sport e di scuola, a volte finiamo persino per sostituirci all'allenatore, al medico o al professore. Io cerco sempre di stare un passo indietro. A Ines ripeto che deve divertirsi e cercare di vivere tutto con la maggiore leggerezza possibile: è il messaggio più bello che possiamo lasciare ai nostri figli. Divertirsi è importante, perché oggi viviamo in una società particolare, in cui la comunicazione è sempre più difficile e molto passa attraverso la dimensione dei social. Lo sport, invece, rappresenta un'ancora di salvezza incredibile».
E la Bergamo di oggi? Cacciatori non fa mancare la propria fiducia. «Da quando è stata ricostruita, la società ha imparato a fare il massimo con le risorse a disposizione – osserva – I dirigenti sono stati bravissimi a costruire un percorso per tappe e credo che questo cammino possa portare la squadra a diventare una vera outsider. L'obiettivo Europa? Lo spero tanto ».
Per una fuoriclasse che oggi divide la propria vita tra Bergamo e Milano e che, nel rapporto con le aziende, veste con impeccabile disinvoltura i panni della speaker, è quasi la chiusura di un cerchio. La ragazza che trascorreva le prime notti insonni in terra bergamasca è diventata una donna e lascia ai figli un'impronta discreta, ma ben riconoscibile. La palleggiatrice che ha guidato dalla cabina di regia squadre stellari e alzato trofei sogna di vedere ancora in alto i colori rossoblù. Perché, per Maurizia Cacciatori, Bergamo non è mai stata soltanto una tappa. È stata, e continua a essere, casa.