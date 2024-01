Il pallone come una forma d’arte. Paolo Varinelli e la cavalcata europea nel calcio camminato

Nel calcio camminato, il risultato vale fino a un certo punto perché, come accade nel rugby, i bollori del campo si stemperano a tavola con il “terzo tempo”, dove gli avversari si confrontano nuovamente, ma questa volta davanti a un bel piatto abbondante di spaghetti e a una pinta di birra. «Quando si è in campo si gioca per vincere, aspetto che abbiamo notato soprattutto negli irlandesi, però appena ci si mette a tavola tutto cambia – sottolinea Paolo – In questo settore ciò che conta è mantenere il bello dello sport, dello spogliatoio e del terzo tempo, lasciando da parte quell’ambito agonistico che potrebbe comportare degli infortuni. Si gioca 6 contro 6, con un portiere e 5 giocatori di movimento. Il principio è quello della marcia, quindi una camminata veloce in cui non si possono contemporaneamente sollevare entrambi i piedi. Non ci deve essere contatto, altrimenti è fallo; la palla deve sempre viaggiare rasoterra e non si può entrare in area né per attaccare né difendere in quella zona, per tutelare anche il portiere al fine di evitare che gli si tiri una pallonata in faccia. Dopo i tre falli raggiunti, si arriva a esser sospesi per due minuti. Al raggiungimento del sesto fallo non si può più rientrare».