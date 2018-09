Dopo i lavori apre la piscina di Seriate

«Già tanti iscritti, un inizio positivo» Si è aperta lunedì mattina la nuova stagione della piscina comunale di Seriate. E arrivano già i primi riscontri positivi dal nuovo gestore Acqua 13, aggiudicatasi la gara per la riqualificazione, l’ampliamento e la gestione della piscina.

Alle 6.30, orario di apertura della piscina, erano già dieci le persone in vasca, mentre un migliaio sono sinora gli iscritti ai corsi della Scuola Nuoto Federale, che offre un ventaglio di proposte acquatiche a 360 gradi. «Dopo due settimane di chiusura per manutenzioni – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli - riapre la piscina comunale con un nuovo aspetto, grazie agli interventi del nuovo gestore. Acqua limpida, spogliatoi puliti, nuovi attrezzi e nuovi corsi. È sicuramente un buon inizio nell’attesa del cantiere. La risposta dei cittadini non si è fatta attendere e tante sono le iscrizioni. L’impegno dell’Amministrazione comunale per dare un nuovo complesso natatorio alla città sta portando già da oggi i primi risultati, visibili e apprezzati».

Soddisfatta per l’avvio della nuova stagione anche l’Assessore allo Sport Ester Pedrini: «Entrando in piscina si coglie già la novità, non solo per le pareti ritinteggiate e i nuovi phon, ma anche per i corsi, dinamici e rivolti a tutte le età, con una marcia in più nell’area fitness, dotata di nuove attrezzature come le bike. Uno stile moderno e dinamico in linea con il nuovo gestore il cui obiettivo, insieme all’Amministrazione comunale, è rilanciare l’impianto natatorio. Auguro a tutte le associazioni sportive e ai seriatesi e non, che usufruiranno della piscina, un buon inizio di anno, le cui novità saranno visibili maggiormente la prossima estate con l’inaugurazione della parte estiva, dotata di due piscine e giochi, mentre nel 2020 sarà avviato il nuovo impianto coperto».

«Siamo contenti del progetto di riqualificazione in atto e dell’operazione di partenariato pubblico privato stretto con l’Amministrazione comunale – dichiara il responsabile della società, Matteo Melzi -. In questa prima fase siamo impegnati nel riattivare l’impianto esistente per garantire il servizio e siamo soddisfatti del primo riscontro positivo. Già all’apertura, alle 6.30, erano una decina le persone in vasca, mentre sono un migliaio gli iscritti ai corsi, pensati per i neonati dai 3 mesi sino agli over 65. Speriamo di continuare su questa strada per poi potenziare le attività e il target di riferimento con il nuovo impianto natatorio ampliato e riqualificato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA