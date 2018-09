Incidenti a Ranica e Zogno

Code in Valle Seriana e Brembana Due incidenti avvenuti a pochi minuti l’uno dall’altro stanno causando problemi alla circolazione sulle due principali direttive che collegano la Valle Brembana e la Valle Seriana.

Il primo è accaduto pochi minuti prima delle 17 a Ambria di Zogno sulla provinciale della Valle Brembana e ha visto coinvolti diversi autoveicoli, cinque in totale le persone ferite trasportate in ospedale. Per i rilievi e per i soccorsi si sono formate code in direzione Bergamo che sono giunte anche fino a San Pellegrino. La situazione si sta normalizzando.

Il secondo scontro è avvenuto invece alle 17.20 sulla provinciale 35 della Valle Seriana all’altezza di Ranica. Anche in questo caso più veicoli coinvolti e dieci persone ferite. Sul posto sono accorse tre ambulanze del 188 una da Bergamo, una della Croce Rossa di Alzano e una terza della Croce Verde di Colzate. La dinamica è ancora da accertare, tra i 10 feriti nessuno sarebbe grave ma le ripercussioni sul traffico sono importanti, si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.

