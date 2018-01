Ryanair, tra una settimana si cambia

Bagagli in stiva senza imbarco prioritario Aumento delle dimensioni e riduzione delle tariffe per i bagagli da stiva per eliminare ritardi nell’imbarco. Dal 15 gennaio ecco cosa cambia.

Novità per Ryanair per quanto riguarda i bagagli: la compagnia irlandese ha introdotto nuove tariffe ora ridotte per il bagaglio da stiva (e ne ha aumentato le dimensioni) per incoraggiare un maggior numero di clienti ad acquistare il bagaglio registrato e ridurre il numero dei passeggeri che si recano al gate d’imbarco con due bagagli.

«Poiché troppi clienti hanno usufruito della possibilità offerta da Ryanair di portare in cabina gratuitamente due bagagli a mano e alla luce dell’elevato coefficiente di riempimento (95% nel mese di dicembre), nelle cappelliere non c’è spazio a sufficienza e ciò causa ritardi nelle procedure di imbarco e del volo stesso» spiega la compagnia aerea. Per incoraggiare un maggior numero di clienti a imbarcare in stiva i propri bagagli e per ridurre il volume di quelli destinati alla cabina, Ryanair ha introdotto dei cambiamenti della sua policy sui bagagli su tutti i voli come segue: il peso consentito del bagaglio da stiva è stato aumentato da 15kg a 20kg per tutti i bagagli; la tariffa per acquistare un bagaglio da stiva è stata ridotta da €35 a €25 per tutti i bagagli da 20kg; solamente i clienti che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario (incluse le tariffe Plus, Flexi Plus e Family Plus) potranno imbarcare due bagagli a mano in cabina dal 15 gennaio. Tutti gli altri clienti (quelli senza Imbarco prioritario) potranno trasportare in cabina il bagaglio a mano più piccolo mentre il più grande (trolley con ruote) sarà collocato gratuitamente in stiva al gate d’imbarco dal 15 gennaio 2018

«Ricordiamo ai nostri clienti che da lunedì (15 gennaio 2018), solamente i clienti con l’Imbarco Prioritario saranno autorizzati a portare due bagagli a mano sull’aereo. Tutti gli altri clienti saranno autorizzati a portare in cabina il bagaglio a mano più piccolo, mentre il secondo bagaglio (quello più grande) sarà collocato in stiva (gratuitamente) al gate d’imbarco» spiega Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer Ryanair.

L’Imbarco prioritario può essere acquistato a soli €5 al momento della prenotazione, oppure aggiunto successivamente alla prenotazione al costo di €6 ed è acquistabile fino a due ore prima della partenza del volo (su Ryanair.com) e 30 minuti (tramite app Ryanair) prima dell’orario di partenza previsto.

