Successo per Treviva a Treviolo (Foto by colleoni)

Treviolo e Calusco, folla in piazza

Successo per Treviva e Notte bianca Con «L’Eco café» . Duemila persone alla manifestazione di Treviolo, oggi si replica: questa sera sul palco i Gemelli diversi. Riuscitissima anche la serata di Calusco, che ha avuto il suo momento più emozionante nei fuochi d’artificio che a mezzanotte hanno incantato il pubblico.

Si conferma il successo di Treviva con circa duemila persone che questa sera, sabato 20 luglio, hanno riempito le strade e i palchi di Treviolo per la prima giornata di festa. Tanti giovani e tante famiglie hanno mangiato, ballato e cantato, animando le vie e le piazze del paese. Oggi, domenica 21, si replica fin dal mattino, con gli oltre cento espositori presenti, i giochi per i più piccoli, le aree ristoro e i track food ad animare l’area che si snoda da piazza Monsignor Benedetti a piazza Donatori di sangue dove è allestito il palco Treviolo verde. In serata, dopo lo show dei beniamini dei talent show Deborah Iurato e i Soul System, sul palco principale salirà un pezzo della scena rap degli anni Novanta, i Gemelli Diversi.

Per tutta la giornata di domenica la redazione mobile de «L’Eco café» sarà presente in via Roma, pronta a raccontare Treviva e il suo pubblico e offrire a tutti i lettori una tazzina di caffè Poli. Oltre all’inconfondibile aroma delle cialde che la torrefazione artigianale produce proprio a Treviolo, non mancheranno le offerte legate all’abbonamento, sia cartaceo che digitale, a «L’Eco di Bergamo» così come a «Orobie», che permettono di ricevere subito in regalo un carnet di buoni sconto Iper del valore complessivo di 50 euro o un ingresso omaggio al parco tematico Leolandia.

LA NOTTE BIANCA A CALUSCO

Il centro di Calusco d’Adda e la zona antistante il ponte San Michele sono state, per tutta la serata di sabato 20 luglio, un brulicare di persone che affollavano le aree ristoro e le bancarelle degli espositori. Ragazzi e famiglie coinvolti dagli spettacoli, dai giocolieri e dai concerti che sono stati la colonna sonora della manifestazione, mentre i bambini invadevano gli spazi gioco distribuiti lungo tutta l’area della festa, fatti di gonfiabili, truccabimbi, trenini e giostre. Una manifestazione riuscita nel coinvolgimento, che ha avuto il suo momento più emozionante nello spettacolo pirotecnico che a mezzanotte ha incantato il pubblico con i fuochi sparati dalla riva bergamasca del ponte.

