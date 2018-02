A Sorisole torrente verde fluo

Scarichi anomali nel Bondaglio Il colore non dà certo l’idea di chiare, fresche e dolci acque. Un verde «blob» traspare dal letto del torrente Bondaglio di Sorisole.

La strana colorazione è stata fotografata nella piana del Gres di Petosino e postata su Facebook dal sindaco di Ponteranica, Alberto Nevola. «Torrente Bondaglio, piana del Gres – scrive Nevola – oggi (ieri per chi legge, ndr) viene segnalato così. Spero si tratti di una sostanza tracciante per trovare gli scarichi abusivi che ancora recapitano in questo torrente».

Ad Ambivere invece è il Dordo a colorarsi, ma non di verde, bensì di grgio. Domenica le acque del torrente Dordo sono diventate scure e si è verificata una moria di pesci. È subito intervenuta l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa), che sta procedendo con le indagini: domenica sono stati effettuati i primi rilevamenti in prossimità degli scarichi nel torrente provenienti dalle due ditte di Ambivere vicino al luogo del ritrovamento dei pesci morti.

