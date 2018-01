Armato di machete dà in escandescenze

Uomo fermato al cimitero di Bonate L’uomo aveva anche una carabina ad aria compressa: fermato e poi trasportato all’ospedale «Papa Giovanni».

Sono stati attimi di terrore per chi alle 8,25 di giovedì si trovava vicino al cimitero di Bonate Sopra. Un uomo di 57 anni è uscito dalla sua casa, in paese, e si è presentato nel piazzale di fronte al cimitero con un machete e una carabina ad aria compressa. Ha iniziato a urlare, ma fortunatamente proprio in quel momento una pattuglia di Sorveglianza Italiana stava passando da quelle parti e l’ha notato. Una guardia giurata è scesa dall’auto e si è avvicinata all’uomo, visibilmente agitato e, con la scusa di poter vedere la carabina, gli ha preso l’arma. Dopo pochi minuti è arrivata anche una radiomobile dei carabinieri di Curno e i militari hanno sequestrato il machete all’uomo.

La sera di Capodanno era stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere: era salito sul treno con una riproduzione di una pistola Beretta, 40 munizioni a salve e un coltello con una lama di 15 centimetri. I carabinieri lo avevano fermato alla stazione di Cassano dopo essere stati avvisati dal capotreno: si era giustificato dicendo di aver avuto paura di essere aggredito.

