Brembate, furto al supermercato

Colto sul fatto aggredisce i vigilantes Furto al supermercato a Brembate nel pomeriggio di mercoledì 26 settembre: arrestato un trentenne. Ha rubato un paio di occhiali e aggredito la vigilanza.

Ha rubato un paio di occhiali al supermercato di Brembate con una tronchesina per rimuovere il sistema antitaccheggio ma non è sfuggito agli occhi della vigilanza. Colto sul fatto però ha aggredito violentemente i vigilantes e ha cercato di fuggire. Sul posto però è intervenuta una pattuglia di Carabinieri di Brembate che ha bloccato il malvivente, un moldavo di 30 anni, clandestino e incensurato. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 26 settembre: l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria. Su disposizione del pm di turno, l’extracomunitario è stato quindi ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia dei carabinieri di Treviglio, in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi davanti al Tribunale di Bergamo. Restituita nel frattempo la refurtiva del valore commerciale di quasi 500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA