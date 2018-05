Cortei, bande musicali e tanti doni

L’accoglienza dei paesi a tre preti novelli Le celebrazioni per Don Luca Conti a Gazzaniga, don Gabriele Mazzoleni a Cisano e don Manuel Valentini a Nembro.

È stata festa, in questo fine settimana, in tre comunità della nostra diocesi, per le celebrazioni di tre preti novelli. Gazzaniga, ha accolto, per la prima Messa, don Luca Conti. Venticinque anni, ordinato sacerdote sabato pomeriggio dal vescovo Francesco Beschi, con altri due presbiteri bergamaschi, è stato accolto dalla comunità parrocchiale intervenuta numerosa alla sua prima celebrazione eucaristica. Tanta gioia e commozione anche nella comunità di San Gregorio di Cisano, con la partecipazione di tantissima gente, e nelle altre due parrocchie dell’Unità pastorale per l’ordinazione sacerdotale di don Gabriele Mazzoleni, nativo della frazione di San Gregorio. Trampolieri, canti, palloncini, la banda: è stata una vera e propria festa quella che i cittadini di Nembro hanno preparato per accogliere don Manuel Valentini, ordinato novello sacerdote per la chiesa di Bergamo lo scorso sabato pomeriggio.

don Gabriele Mazzoleni

Don Luca Conti

