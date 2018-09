Dall’eternit alle cucine tra i rifiuti c’è di tutto

Appello del Comune: «Aiutateci a vigilare» A Bonate Sopra la situazione è critica tanto che l’amministrazione ha deciso di installare telecamere mobili contro gli abbandoni ma non basta.

Ancora abbandoni di rifiuti a Bonate Sopra – dall’eternit agli elettrodomestici – e l’assessore all’Ecologia, Cristiano Bonacina, lancia un appello alla cittadinanza perché collabori a denunciare o per lo meno a segnalare i trasgressori. All’inizio dell’anno l’Amministrazione comunale aveva messo in campo una telecamera mobile e diverse multe sono state fatte, ma tenere sotto controllo il vasto territorio comunale (fa parte anche la frazione Ghiaie) non è facile e capita che avvengono lo stesso gli abbandoni.

