I nuovi sindaci bergamaschi - Foto

Astensione al 41%. Cenate senza quorum A Mapello si afferma Alessandra Locatelli e a Capriate Vittorino Verdi. Anche a Calolziocorte, dalla sfida a quattro, esce vincente Marco Ghezzi. L’affluenza è stata determinante a Cenate Sopra dove il sindaco uscente Carlo Foglia non ha raggiunto il quorum. A Piazzolo invece riconfermata Laura Arizzi.

Ecco i risultati delle elezioni di domenica 10 giugno, paese per paese. Solo a Cenate Sopra non è stato raggiunto il quorum. La corsa solitaria di Carlo Foglia a Cenate Sopra si è fermata al 39,25% dei votanti. Il sindaco uscente non è riuscito a raggiungere il quorum che sarebbe stato il primo gradino essenziale per la riconferma alla guida dell’amministrazione comunale (il numero dei voti validi sarebbe stato il secondo passo). La parola ora passerà al commissario prefettizio che tornerà nel municipio di Cenate Sopra come era accaduto nel 2012.

Tutto questo con un dato significativo: quello dell’affluenza ancora in forte calo. Pur tralasciando i casi dei due Comuni (Cenate Sopra e Piazzolo) in cui si presentava una sola lista in gara, e quindi la partecipazione poteva essere fisiologicamente più bassa, resta il fatto che l’astensionismo l’ha fatta da padrone negli 11 Comuni bergamaschi (più Calolziocorte nel Lecchese) chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco: la media dell’affluenza negli 11 orobici è stata del 59% (il 61% in Italia) contro il 65,56% del 2013. Così anche il lecchese Calolziocorte, passato dal 62% al 51%.

ECCO I SINDACI ELETTI

Mattia Carrara

AVIATICO

Mattia Carrara (Lista civica Cambia Vento): 70.46%.

Vittorino Verdi

CAPRIATE SAN GERVASIO

Vittorino Bartolomeo Verdi (Lega, Forza Italia, Lista civica): 65.31%

Enzo Poli

CASNIGO

Enzo Poli (Lista civica Impegno civico): 61.09%





MAPELLO

Alessandra Locatelli (Lista civica, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia): 52.75%

Giusepe Astori

OLTRE IL COLLE

Giuseppe Astori (Lista civica Futuro Oltre il Colle): 47.98%

GianMaria Brignoli

PALADINA

Gianmaria Brignoli (Lista civica Paladina in testa): 70.13%

Maurizio Pezzoli

PIANICO

Maurizio Pezzoli (Lista civica Tradizione ed Innovazione): 65.61%

Laura Arizzi

PIAZZOLO

Laura Arizzi (Lista civica Insieme per Piazzolo): 100%

Essendo l’unica candidata alle elezioni, il quorum del 50% era l’unico avversario da battere.

Giorgio Cavagna

SERINA

Giorgio Cavagna (Lista civica Vivere 0): 71.89%

Angela Bellini

VILLA D’OGNA

Angela Bellini (Lista civica Persone per Villa d’Ogna): 54.19%

Marco Ghezzi

CALOLZIO

Marco Ghezzi (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia): 59.63%.

