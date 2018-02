I pompieri salvano due bimbi a Filago

Incendio in casa, calati dal balcone A Filago i pompieri hanno messo in salvo due bambini che insieme alla mamma avevano trovato rifugio sul balcone dell’abitazione dove si è sprigionato il rogo.

Secondo i primi accertamenti il locale cucina, a causa di un cortocircuito, si è riempito di fumo. A dare l’allarme la signora, che con i due figli si è rifugiata sul balcone (il marito era uscito di casa presto per andare a lavorare a Milano). In attesa dei vigili del fuoco, i vicini di casa, preoccupati, hanno rassicurato mamma e bimbi di 6 e 3 anni, che nel frattempo sono usciti sul bancone per evitare a causa del fumo di intossicarsi. I pompieri hanno raggiunto con le scale l’appartamento invaso dal fumo e hanno preso in consegna i due bimbi, portandoli in salvo. Invece la mamma, provvista di mascherina, è riuscita ad uscire dalla porta di ingresso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA