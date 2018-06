(Foto by Foto Magni)

Migliaia i fedeli ogni giorno a Sotto il Monte (Foto by Foto Magni)

Il mondo dello sport da Papa Giovanni

Sotto il Monte,alla sera il grazie ai volontari Continua la peregrinatio dell’urna di Papa Giovanni XXIII: le Messe di oggi, lunedì 4 giugno, sono alle 9,11, 15 e 17.

Alle 15 è in programma il pellegrinaggio dei Francescani e alle 17 del mondo sportivo con rappresentanti del Csi, della Figc e del Coni con la celebrazione della Messa nella tensostruttura allestita al campo di calcio dell’oratorio di Sotto il Monte. Alle ore 20,30 celebrazione di ringraziamento per i volontari che hanno donato tempo per la peregrinatio: la Messa è presieduta da mons. Francesco Beschi e animata dal coro di Lecco e dal coro di Arcore.

Martedì 5 giugno Messe sempre alle 9, 11, 15 e 17; alle 11 il pellegrinaggio della Diocesi di Cremona con il vescovo di Cremona monsignor Antonio Napolioni mentre alle 15 pellegrinaggio delle case di riposo San Giuseppe com l’arcivescovo emerito di Brescia monsignor Bruno Foresti. Alle 18.30 riflessione ecumenica e alle 20.30 celebrazione per l’unità dei cristiani con il vescovo di Lodi monsignor Maurizio Malvestiti. Alle 21.10 momento islamico e alle 21.30 momento della «Convergenza religiosa».

