Il parco delle Cornelle sente la primavera

Sabato riapre, nuovo dolcissimo ospite Da sabato 10 febbraio il parco Faunistico Le Cornelle alza il sipario sulla stagione 2018 tra primi risvegli e nuovi cuccioli. Ecco chi sono i nuovi ospiti , che piaceranno tanto ai bambini e alle numerose famiglie che andranno a visitare le Cornelle.

Anche se sul calendario sembra ancora lontana, gli animali del Parco hanno già iniziato la loro personalissima ode alla primavera. I primi a risvegliarsi sono stati i panda minori, esemplari maschi e femmine che hanno cominciato il loro rito dell’amore. A seguire i fenicotteri, meravigliosi, nelle loro danze propiziatorie: sono i maschi a esibirsi in una grande parata durante la quale allungano il collo, spalancano le ali e si inchinano di fronte alle femmine di fenicottero.

L’arrivo degli amori testimonia, anche quest’anno, l’inizio di una nuova stagione, tra vecchie e nuove conoscenze tra le 120 specie ospitate al Parco. Primo tra tutti: il cucciolo di Tamarino Edipo detto anche «dalla chioma a cotone» di appena due mesi. Un primate sudamericano, piccolo e così chiamato perché ha la testa incoronata da folti ciuffi di pelo bianco. È una specie a rischio di estinzione, tra le più minacciate al mondo. La simpatica scimmietta, infatti, è una gran coccolona: fin dalla nascita non si è mai staccata dal grembo dei suoi genitori, tanto che ancora non è stato possibile identificarne il sesso. Ma secondo gli esperti, a breve, potrebbe iniziare a muovere i suoi primi passi nel Parco lasciandosi ammirare da addetti e visitatori. Anche questo comportamento, per altro, rientra nelle tipicità della specie visto che i Tamarini edipi sono conosciuti come dei «super papà» perché i maschi sono particolarmente amorevoli nei confronti della prole: si prendono cura dei piccoli fino allo svezzamento e li «concedono» alle mamme solo per le poppate.

E a proposito di cuccioli, i visitatori quest’anno potranno ritrovare, un po’ più cresciutelli, Neko e Arman, i meravigliosi esemplari di leopardi delle nevi nati lo scorso anno – nascita eccezionale perché come si ricorderà da oltre 25 anni non nascevano esemplari di questa specie in Italia – e in ottima salute. E con loro, Leila, il leopardo africano melanico nato lo scorso agosto (detto comunemente “pantera nera”) che, ancora cucciolo, ama farsi coccolare dalla mamma.

Ma c’è di più: Le Cornelle ha in serbo un regalo speciale per chi deciderà di visitare il Parco proprio durante la riapertura. Dal 10 al 13 febbraio, i bambini fino agli 11 anni compresi potranno entrare gratis se saranno vestiti in maschera (e se saranno accompagnati almeno da un adulto). Perché… a carnevale? Ogni maschera vale a Le Cornelle! E nel Parco potranno divertirsi a osservare i tantissimi animali presenti nelle aree come l’Oasi degli Elefanti, la Savana, la Selva Tropicale, l’Isola di Aldabra e l’Oasi dei Ghepardi. L’area dei Suricati è stata interamente rinnovata rendendola ancora più verdeggiante e accogliente. Insomma, una meraviglia tutta da scoprire.

Parco Faunistico Le Cornelle

Via Cornelle, 16, Valbrembo

www.lecornelle.it

press@lecornelle.it

