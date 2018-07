Il rapinatore imbranato al casello

Auto in folle, tampona e viene bloccato Un professionista della rapina non certo professionale quello che si è presentato mercoledì pomeriggio al casello autostradale di Capriate San Gervasio.

Un 54enne è arrivato al casello di Capriate San Gervasio e una volta sceso dall’auto ha cercato di rapinare il casellante con un bastone dotato di puntale acuminato. Però non si è accorto di aver lasciato l’auto in folle: il mezzo ha percorso qualche metro prima di tamponare l’auto di un automobilista milanese arrivato al casello. L’uomo è sceso e si è accorto della rapina, quindi è intervenuto bloccando il 54enne, che nel frattempo era riuscito a farsi consegnare 700 euro, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia stradale di Seriate lo hanno arrestato e condotto in carcere.

