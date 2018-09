Incidente auto moto a Madone

Molto grave un 49enne Lo schianto alle 19.40 di venerdì 21 settembre in via Papa Giovanni.

Un’aumbulanza e un auto medica sono arrivati sul posto per soccorrere un motociclista di 49 anni coinvolto in un incidente con un’auto in via Papa Giovanni XXIII a Madone. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

