Incidente con un tir coinvolto

Traffico in tilt a Mapello, tre feriti Coinvolto un camion, il traffico a Mapello è bloccato a causa di un incidente sulla statale 342.

Incidente con il coinvolgimento di un mezzo pesante a Mapello, martedì 4 settembre intorno alle 14.45. Tre le ambulanze sul posto, il traffico è bloccato sulla strada statale 342. Tre i feriti segnalati dal 118, per il momento non si conosce la dinamica: si tratta di un 26enne, una 35enne e un 39enne, fortunatamente non in gravi condizioni. La viabilità è completamente bloccata.

