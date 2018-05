«La Chiesa percorre le strade del mondo»

Stasera la prima celebrazione diocesana Martedì 29 maggio, a Sotto il Monte, alle ore 20,30, la prima delle celebrazioni diocesane, sul tema «La Chiesa esce dal recinto chiuso e percorre tutte le strade del mondo».

La Messa è aperta a tutti, ma in modo particolare la frase di Papa Giovanni coinvolge nella riflessione i catechisti, i lettori, i gruppi biblici, i gruppi missionari e le associazioni che in diverso modo sostengono l’opera di evangelizzazione di tanti preti, religiose e laici sparsi per il mondo, soprattutto bergamaschi.

Presiede la Messa S.E. Mons. Raffaello Martinelli, vescovo di Frascati, bergamasco, che collaborò con l’allora card. Ratzinger alla stesura del Catechismo della Chiesa Cattolica.

