Lite tra rom, spunta un coltello

Brembate, 30enne finisce in ospedale L’episodio lunedì 18 giugno poco dopo le 9.30 in vicolo Cisterna nella frazione Grignano di Brembate.

I carabinieri lo stanno interrogando sul letto d’ospedale dove è ricoverato con una ferita all’addome che fortunatamente non gli ha provocato ferite gravi. Si tratta di un 30enne sinti che è stato ferito dopo una lite scaturita per motivi ancora sconosciuti, avvenuta verso le 9.30 in vicolo Cisterna nella frazione Grignano di Brembate, probabilmente con un uomo di un’altra famiglia rom. Quest’ultimo dopo aver estratto un coltello si è scagliato contro il 30enne , lo ha ferito ed è scappato. Non ci sono testimoni della lite e i carabinieri ora stanno indagando per risalire al fuggitivo.

