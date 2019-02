Malore in strada a Bonate Sopra Muore un uomo di 48 anni

Malore in strada a Bonate Sopra

La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 8 di questa mattina, sabato 23 febbraio. Sul posto si sono precipitate due ambulanze della Croce Azzurra di Alzano e da Bergamo in codice rosso. Raggiunto l’uomo, un 48enne che si trovava in via San Francesco d’Assisi, i soccorritori hanno tentato in ogni modo di salvarlo. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare. È morto poco dopo. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

