Manifestazione antirazzista a Pontida

Il sindaco chiude scuole, poste e uffici

Dopo il successo dello scorso anno a Pontida torna la festa dell’orgoglio migrante e antirazzista, che era stata organizzata come reazione alla visita napoletana di Matteo Salvini. E come l’anno scorso il sindaco Luigi Carozzi, in vista della manifestazione, ha deciso di chiudere la città.