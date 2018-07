Mille firme per chiedere il «PalAbalsamo»

Iniziativa in ricordo dell’amico Giovanni Mille firme saranno depositate lunedì in Comune a Valbrembo per chiedere l’intitolazione a Giovanni Abalsamo della tensostruttura del calcio a 5, presente all’interno del centro sportivo.

Nella petizione si legge l’auspicio che la realtà sportiva possa essere chiamata «PalAbalsamo». È un’iniziativa per onorare la memoria di un cittadino di Valbrembo scomparso prematuramente il 4 marzo scorso all’età di 37 anni. Abalsamo era noto in paese per la sua passione calcistica. Tra il 2009 e 2014 aveva anche maturato un’esperienza come consigliere comunale quando sindaco era Claudio Ferrini. «Si era impegnato per circa vent’anni – precisano gli amici– sia nelle veste di calciatore che in quella di allenatore, sempre risultati estremamente positivi».

