Nel garage 50 chili di marijuana

Arrestato 34enne a Calusco Sul mercato la droga avrebbe fruttato oltre 200 mila euro. Blitz a Calusco dei carabinieri di Clusone e Breno.

L’operazione è collegata a quella che ha visto nella giornata di martedì l’arresto di nove persone, con la scoperta di una raffineria di droga in un’abitazione di albanesi a Osio Sotto.I militari sono intervenuti anche a Calusco dove sono arrivati in seguito a controlli e pedinamenti: hanno scoperto così un albanese, regolare e nullafacente, già noto per casi di spaccio, che nel suo garage aveva nascosto 50 chili di marijuana.

L’arresto è scattato quando l’uomo ha messo in auto un chilo della droga, probabilmente per consegnarla: si ipotizza che l’albanese, di 34 anni, sia un corriere che distribuisce la droga a spacciatori per il mercato locale. L’uomo si trova ora in carcere.

