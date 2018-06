Oltre la crisi un Cre aperto a tutti

con l’adozione di «vicinanza» L’idea all’oratorio di Bonate Sotto: la possibilità di sostenere le famiglie in difficoltà per far partecipare tutti i ragazzi al Centro ricreativo estivo.

Regala un’estate al Cre a chi non può. È lo slogan lanciato dalla parrocchia di Bonate Sotto che ha dato il via giorni al progetto «Adozioni a vicinanza». L’iniziativa consiste nel sostenere economicamente le famiglie che non riescono a far partecipare i propri figli a Centro ricreativo estivo, al via da lunedì 25 giugno. La decisione dopo le segnalazioni di famiglie in difficoltà al centro di ascolto della Caritas.

