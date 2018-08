Ponte di Calusco in corsa per l’Unesco

Ma per Rfi serve metterlo in sicurezza A ottobre inizieranno i lavori di manutenzione della carreggiata stradale che unisce Calusco a Paderno.

Calusco d’Adda all’opera per far riconoscere il ponte San Michele nel patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Intanto però Rete Ferroviarie Italiane ha annunciato che ad ottobre inizieranno i lavori di manutenzione della carreggiata stradale che unisce Calusco e Paderno. Il servizio di Simone Masper per Bergamo Tv con l’intervista all’assessore ai Lavori Pubblici e Bilancio Massimo Cocchi.

