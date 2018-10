Ragazzo colpito da un cacciatore

24enne ferito a Carvico Un giovane di 24 anni sarebbe stato colpito da alcuni pallini sparati da un cacciatore.

L’incidente a Carvico, in una zona di campagna, nei pressi di via Brugari. Il giovane ha 24 anni è fortunatamente è stato colpito in maniera non grave, pare a una gamba. L’incidente è avvenuto domenica 14 ottobre intorno alle 16.50. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il ragazzo sarebbe stato colpito da più pallini da caccia sparati da un cacciatore. Ora le indagini sono in mano alle forze dell’ordine.

