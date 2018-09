Ruba il portafoglio in un supermercato

Arrestato un 48enne a Brembate È stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio, con l’accusa di furto aggravato dalla destrezza, il rumeno 48enne fermato ieri dopo aver consumato un borseggio ai danni di una cliente di un supermercato di Brembate.

L’uomo, che si confondeva tra la clientela, cercando quindi di non dare nell’occhio, coprendosi anche con una giacca, si è avvicinato ad una signora che aveva la borsa all’interno del cestino della spesa e, con destrezza, approfittando di un attimo di distrazione della stessa, le ha sottratto il portafogli. Le telecamere del negozio hanno registrato parte della scena e così la vigilanza dell’esercizio commerciale ha dato subito l’allarme al “112”. Qui è quindi intervenuta dapprima una “gazzella” del Nucleo Radiomobile di Treviglio insieme ad una pattuglia della Stazione di Brembate. Colto in flagranza, il rumeno, con alle spalle già altri precedenti per reati contro il patrimonio, è stato così arrestato e temporaneamente ristretto presso le camere di sicurezza della compagnia di Treviglio in attesa dell’udienza di convalida prevista, per la mattinata odierna, davanti al Tribunale di Bergamo.

