Schianto in moto, muore 40enne

Incidente all’alba a Capriate Un uomo di 40 anni, Stefano Viganò, è morto all’alba di lunedì 29 gennaio a Capriate San Gervasio dopo un incidente in sella al suo scooter.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 6.30 in via Vittorio Veneto, la strada provinciale che va da Brembate a Trezzo d’Adda. Ancora da chiarire le cause dell’incidente: dalle prime informazioni si sarebbe schiantato in fase di sorpasso. L’uomo, Stefano Viganò, di 40 anni, ha cercato di evitare una ragazza di 14 anni che stava attraversando la strada, l’ha urtata e poi è caduto sbattendo la testa contro un dissuasore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno cercato di rianimare il 40enne, ma non c’è stato nulla da fare. Per la ragazza sono qualche contusione.

