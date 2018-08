Ritrovato il 17enne scomparso

Era nella zona di Trezzo sull’Adda Unità cinofile in azione nella zona di Capriate San Gervasio per trovare un ragazzo di 17 anni di cui è stata denunciata la scomparsa.

AGGIORNAMENTO - Il 17enne è stato ritrovato dalle squadre di soccorso. Aveva fatto perdere le sue tracce da giovedì sera e la scomparsa è stata denunciata dai genitori. È stato ritrovato nella zona di Trezzo sull’Adda.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di venerdì 24 agosto. Le unità cinofile stanno perlustrando la zona vicino al fiume Adda, in particolare nei boschi vicino alla riva. In volo anche un elicottero per cercare di individuare il ragazzo 17enne. Nelle ricerche sono impegnati anche i sommozzatori del nucleo speleo alpino fluviale di Bergamo e Milano.

