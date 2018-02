Filago, scoppia un incendio in cucina

3 persone salvate passando dal balcone Il rogo sarebbe partito dalla cappa della cucina e in poco tempo è andata in fiamme tutta la cucina di un appartamento di Filago.

Incendio in via De Amicis a Filago nella mattinata di giovedì 22 febbraio: a bruciare un appartamento. Il rogo è scoppiato dalla cappa della cucina da cui sono divampate le fiamme. Tutta la cucina è andata a fuoco: l’appartamento è risultato inagibile e tre persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco che le ha tratte in salvo dal balcone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA