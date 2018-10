Si ribalta camion a Treviolo

Traffico sull’Asse interurbano È successo alle 8.15 all’altezza dello svincolo per Dalmine nel tratto di superstrada da Bonate a Curno.

Un camion si è ribaltato poco dopo le 8 di lunedì 8 ottobre a Treviolo e il suo carico si è rovesciato sulla strada. È successo alle 8.15 all’altezza dello svincolo per Dalmine nel tratto di superstrada da Bonate a Curno. L’incidente ha causato un ferito lieve, di 53 anni, che è stato soccorso dal 118. Sul posto le forze dell’ordine, per organizzare la viabilità. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata.

