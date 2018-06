Si vota in 11 Comuni bergamaschi

Speciale elezioni: su L’Eco tutti i candidati Dalle valli all’Isola, domani la sfida. In corsa 22 candidati alla carica di sindaco: 4 le donne.

Seggi aperti domenica 10 giugno dalle 7 alle 23 per eleggere sindaci e consiglieri comunali in 11 paesi della Bergamasca. Si vota ad Aviatico, Capriate San Gervasio, Casnigo, Cenate Sopra, Mapello, Oltre il Colle, Paladina, Pianico, Piazzolo, Serina e Villa d’Ogna. A questi va aggiunto un «outsider» eccellente: Calolziocorte, comune lecchese che fino al 1992 faceva parte della provincia di Bergamo. Sono complessivamente 26.047 i bergamaschi chiamati alle urne di questa «mini tornata» elettorale che vede in corsa 22 candidati sindaci, quattro dei quali donne, mentre gli elettori calolziesi sono 11.232 e dovranno scegliere tra quattro candidati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA