Sotto il Monte, ancora un incidente in moto

Scontro con un’auto: ferito un 46enne Ancora un incidente tra auto e moto nel pomeriggio di martedì 19 giugno intorno alle 14.30 a Sotto il Monte.

Ancora uno scontro tra un’auto e una moto nel primo pomeriggio di martedì 19 giugno a Sotto il Monte. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in via Bedesco. A terra ferito un uomo di 46 anni: ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e le condizioni fisiche del motociclista anche se non sembrerebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. Dalle prime informazioni si tratterebbe di uno scontro tra un fuoristrada che usciva da un cancello per immettersi in via Bedesco e la moto che viaggiava diretta verso il centro del paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA