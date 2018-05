Stasera celebrazione del Corpus Domini

Domani un convegno a Sant’Agostino Sarà una serata solenne quella di giovedì 31 maggio: alle 20.30 a Sotto il Monte si celebra il Corpus Domini diocesano con il vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi.

Venerdì 1° luglio, alle 11, è invece in programma un convegno all’Università di Bergamo, nell’Aula magna di Sant’Agostino, in Città Alta.Titolo dell’incontro: «Papa Giovanni protagonista della storia del ‘900». Introduce il professor Pertici, ordinario di Storia contemporanea, con la relazione del cardinale Giovanni Battista Re.

Alle 17, invece, celebrazione per il Tribunale di Bergamo e la Procura della Repubblica mentre alle 20.30 celebrazione per l’Azione Cattolica e i gruppi laicali. Alla funzione concelebrerà il cardinale Giovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione per i vescovi.

