Terno, travolto a un posto di blocco

Muore carabiniere di 41 anni L'incidente nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 in via Albisetti. Pare che l’investitore fosse ubriaco.

Disgrazia nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 a Terno d’Isola, in via Albisetti. Poco prima delle tre, un carabiniere è stato travolto da un’auto a un posto di blocco ed è morto. La vittima aveva 41 anni. Pare che all’origine della tragedia ci sia la guida in stato di ebbrezza da parte dell’investitore. Del caso si sta occupando la polizia stradale di bergamo . Seguono aggiornamenti.

