Tre ditte ripulite... con la pausa merenda

A Chignolo bottino da 20 mila euro

Raid in tre aziende, nella zona industriale e artigianale di via Verdi a Chignolo d’Isola. Cinque malviventi sono entrati in un comparto verso le 17 e se ne sono usciti alle 19,30 portando via attrezzature, personal computer, un furgone e un go kart per totale di circa ventimila euro