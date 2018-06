«Un aiuto per i bambini più malati»

La Diocesi apre Casa Amoris Laetitia Come segno concreto di questa peregrinatio, il vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi, ha comunicato l’apertura da parte della Diocesi di Casa Amoris Laetitia, un servizio extra-ospedaliero per minori con patologie pediatriche complesse, croniche e di fine vita. Un sostegno per loro e per le loro famiglie.

«Sarà un servizio extra ospedaliero per i minori più deboli e malati, con patologie complesse». Lo ha annunciato monsignor Beschi al termine dell’omelia durante la Messa di ringraziamento, domenica 10 giugno a Sotto il Monte. Casa Amoris Laetitia sarà aperta a Bergamo e si tratta di un servizio che dimostra ancora una volta la vicinanza della Diocesi di Bergamo alle famiglie in situazione di difficoltà e dolore.

«Si rivolge ai bambini e alle loro famiglie, ai piccoli in situazioni fragilità, con un’area individuata sul nostro territorio per dare supporto e servizi extra-ospedalieri» ha detto il vescovo. La struttura aprirà in via Conventino, dove già sono dislocati i servizi della Fondazione Angelo Custode.

© RIPRODUZIONE RISERVATA